Все микрорайоны Пекина из-за коронавируса перевели в "режим военного времени"

Пекин ввел в понедельник "режим военного времени" во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующий режим затронул 120 жилых микрорайонов города.