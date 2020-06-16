Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане

Коронавирусная инфекция, обнаруженная у сотрудников оптового рынка в Пекине, вероятно, представляет более заразную форму вируса, чем та, которая была выявлена на рынке в Ухане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в газете Global Times сообщил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Ученый подчеркнул, что в Ухане число заражений выросло до близкого к зарегистрированному за последние четыре дня в Пекине более чем через две недели после начала тестирования. Он также отметил, что зафиксированный в последние дни в Пекине коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе. И скорее всего был завезен в Китай из одной из европейских стран.

"Несомненно, различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной и даже вовсе неэффективной. Это значит, что вакцина должна быть эффективной против вирусов, циркулирующих как в Китае, так и в Европе, что создает дополнительные трудности при разработке вакцины", - сказал вирусолог.

При этом он выразил уверенность, что европейская форма инфекции не окажет серьезного влияния на разработку эффективной вакцины.

На прошлой неделе вспышка коронавируса была выявлена на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в районе Фэнтай на юге Пекина. Большинство заразившихся - работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. Администрация города была вынуждена в том числе временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в частности, на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля. Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

Администрация города распорядилась проверить на коронавирус сотрудников "Синьфади", число которых достигает около 10 тыс. человек, а также всех, кто посещал рынок после 30 мая и жителей близлежащих жилых комплексов. В общей сложности планируется провести порядка 200 тыс. тестов на коронавирус.