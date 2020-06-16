Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане

Другие страны 16 июня 2020 04:43 (UTC+04:00)
Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане

Коронавирусная инфекция, обнаруженная у сотрудников оптового рынка в Пекине, вероятно, представляет более заразную форму вируса, чем та, которая была выявлена на рынке в Ухане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в газете Global Times сообщил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Ученый подчеркнул, что в Ухане число заражений выросло до близкого к зарегистрированному за последние четыре дня в Пекине более чем через две недели после начала тестирования. Он также отметил, что зафиксированный в последние дни в Пекине коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе. И скорее всего был завезен в Китай из одной из европейских стран.

"Несомненно, различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной и даже вовсе неэффективной. Это значит, что вакцина должна быть эффективной против вирусов, циркулирующих как в Китае, так и в Европе, что создает дополнительные трудности при разработке вакцины", - сказал вирусолог.

При этом он выразил уверенность, что европейская форма инфекции не окажет серьезного влияния на разработку эффективной вакцины.

На прошлой неделе вспышка коронавируса была выявлена на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в районе Фэнтай на юге Пекина. Большинство заразившихся - работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. Администрация города была вынуждена в том числе временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в частности, на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля. Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

Администрация города распорядилась проверить на коронавирус сотрудников "Синьфади", число которых достигает около 10 тыс. человек, а также всех, кто посещал рынок после 30 мая и жителей близлежащих жилых комплексов. В общей сложности планируется провести порядка 200 тыс. тестов на коронавирус.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Экспорт нефти из Венесуэлы достиг самых низких показателей с 1947 года
Экспорт нефти из Венесуэлы достиг самых низких показателей с 1947 года
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram
Вашингтон вводит ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США
Вашингтон вводит ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США
Loading Bars
Лента новостей
Глава центробанка Ирана прокомментировал блокировку средств страны Южной Кореей Экономика 04:59
Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане Другие страны 04:43
Болсонару не исключает возможности баллотироваться в президенты Бразилии в 2022 году Другие страны 04:26
Экспорт нефти из Венесуэлы достиг самых низких показателей с 1947 года Энергетика 04:12
Церемония открытия третьего стадиона чемпионата мира 2022 года состоялась в Катаре Арабские страны 03:57
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram ИКТ 03:40
КНДР введет войска в демилитаризованные по межкорейским соглашениям районы Другие страны 03:22
В Финляндии прекратил действовать режим ЧС Европа 03:08
В Бразилии произошел прорыв дамбы Другие страны 02:55
Aрмия Ливана задержала 36 участников погромов в Триполи Арабские страны 02:49
Вашингтон вводит ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США Транспорт 02:39
В Анси открылся крупнейший анимационный онлайн фестиваль Культура 02:25
Германия позитивно оценивает возобновление сообщения с Грузией Грузия 02:08
В следующем сезоне НБА может произойти локаут, если нынешний не возобновится Спорт 01:51
США могут сократить численность своих военнослужащих в ФРГ до 25 тыс. человек США 01:37
США разрешат своим компаниям работать с Huawei над стандартом связи 5G ИКТ 01:20
Церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году пройдет 25 апреля Культура 01:04
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом Россия 00:50
В мире за сутки выявлено более 132 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 00:41
В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в стране до 7,63 млн баррелей в сутки Энергетика 00:27
WhatsApp запустит электронные платежи внутри приложения ИКТ 00:10
"Севилья" и "Леванте" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 15 июня 23:54
Saudi Aramco снизила объем экспорта нефти семи предприятиям в Азии в июле Энергетика 15 июня 23:47
Увеличился объем грузоперевозок из Турции в Азербайджан Турция 15 июня 23:30
Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю Арабские страны 15 июня 23:16
ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине В мире 15 июня 23:02
Финал "Евровидения-2021" в Роттердаме состоится 22 мая Европа 15 июня 22:45
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 152 тысячи Турция 15 июня 22:28
В Северном море обнаружили тело пилота разбившегося истребителя ВВС США США 15 июня 22:19
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 15 июня 22:00
Лига Европы будет доиграна в четырех немецких городах, Кёльн примет финал Спорт 15 июня 21:46
Азербайджанский бизнес расширяет сотрудничество с европейскими странами Бизнес 15 июня 21:20
Состоялось онлайн-заседание комиссии ТюркПА (ФОТО) Политика 15 июня 21:13
От коронавируса скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана Фарман Багиров Социум 15 июня 21:05
Мэр Филадельфии объявил о проверке действий полиции во время акций протеста США 15 июня 20:31
В Бельгии потребовали уволить главу Минздрава за ликвидацию стратегического запаса масок Европа 15 июня 20:23
Названы новые планируемые сроки 16-го Чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку Общество 15 июня 20:16
В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека - Оперативный штаб Общество 15 июня 20:09
В Азербайджане из 28 видов змей ядовитые только шесть - Институт зоологии Общество 15 июня 18:55
В Туркменистане создаются системы автоматизированных электронных информационных баз Туркменистан 15 июня 18:34
Туркменистан и Россия снимут ограничения на частоту полетов Туркменистан 15 июня 18:28
Истинное лицо членов т.н. "Нацсовета" - шоу сплетен продолжается (ВИДЕО) Политика 15 июня 17:27
Турция назвала данные по транзитным грузоперевозкам из Азербайджана через свою территорию Турция 15 июня 17:17
TƏBİB о росте числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане (ВИДЕО) Общество 15 июня 17:06
ТЭК Туркменистана может наладить сотрудничество с иностранными компаниями в сфере ИТ Энергетика 15 июня 16:43
Президенту пишут: Продолжая политику великого лидера, Вы успешно руководите Азербайджаном, ведете его к новым вершинам Политика 15 июня 16:31
В Туркменистане ведется работа по развитию промышленности на базе местного сырья Туркменистан 15 июня 16:27
Отмечено сокращение перевалки грузов между портами Казахстана и Азербайджана Транспорт 15 июня 16:23
В Азербайджане собрано более 560 тыс. тонн зерновых Бизнес 15 июня 16:14
Азербайджанский фильм удостоен сертификата Голливуда (ФОТО) Культура 15 июня 16:04
Марат Шафиев прервал 14-летнее затишье "Хроникой одного десятилетия" (ФОТО) Звёздный мир 15 июня 15:59
В Иране от коронавируса умерли еще 113 человек Общество 15 июня 15:49
Грузия сократила грузоперевозки в Турцию Турция 15 июня 15:38
Поставки электротоваров из Турции в Иран снизились Турция 15 июня 15:34
В Портленде снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону США 15 июня 15:26
В Самухе произошло землетрясение Происшествия 15 июня 15:20
Турки стали реже посещать Грузию Турция 15 июня 15:18
К жатве пшеницы приступили еще в двух регионах Туркменистана Туркменистан 15 июня 15:15
AZAL назвал клиники, где можно пройти тест на коронавирус, чтобы попасть на рейс из Стамбула в Баку Общество 15 июня 15:15
Нейтралитет Туркменистана: политика во имя мира, созидания и развития Туркменистан 15 июня 15:14
Правительство Грузии определило правила и исключения для ношения масок Грузия 15 июня 15:10
Туркменистан обсудил со странами региона и ЕС противодействие распространению COVID-19 Туркменистан 15 июня 15:09
На востоке Грузии произошло землетрясение Грузия 15 июня 15:02
Турция и Иран обсуждают открытие границ - МИД Ирана Турция 15 июня 15:00
В Азербайджане изменились правила выдачи льготных кредитов Экономика 15 июня 14:55
Стабильность в Иране очень важна для Турции - МИД В мире 15 июня 14:49
На этой неделе температура воздуха в Азербайджане снизится Общество 15 июня 14:36
Азербайджан и Индия организуют бизнес-миссии в сфере ИКТ Бизнес 15 июня 14:34
Лечащий врач Бахрама Багирзаде: Есть позитивные сдвиги Социум 15 июня 14:18
SUEZ и SOCAR ведут переговоры по вопросам очистки попутно добываемой воды Энергетика 15 июня 14:07
Завтра в Баку ожидаются переменная облачность и ветер Общество 15 июня 14:01
Изменены правила для прибывающих самолетом в Казахстан пассажиров Казахстан 15 июня 14:00
Добыча медной руды в Азербайджане выросла на четверть Финансы 15 июня 13:57
В Азербайджане увеличилось производство строительного гипса Бизнес 15 июня 13:54
В Азербайджане повышается интерес к обязательному страхованию недвижимости Экономика 15 июня 13:52
Афет Гасанова: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти вернуло народу утраченную веру в завтрашний день Политика 15 июня 13:49
Сахиба Гафарова: День национального спасения - это в прямом смысле слова история спасения азербайджанского народа и государственности Политика 15 июня 13:32
Сегодняшний независимый Азербайджан - это выдающееся творение великого лидера Гейдара Алиева - председатель правления Союза архитекторов Политика 15 июня 13:27
Все микрорайоны Пекина из-за коронавируса перевели в "режим военного времени" Другие страны 15 июня 13:16
США снижают импорт цемента из Турции Турция 15 июня 13:09
Снизился спрос на турецкие электротовары на узбекском рынке Турция 15 июня 13:06
Карантин в Узбекистане продлен до 1 августа 2020 года Узбекистан 15 июня 13:05
Новая кампания на пластиковые карты от Azer Turk Bank Экономика 15 июня 12:46
Энергокомиссар: Венгрия готова к приему газа по «Южному газовому коридору» Энергетика 15 июня 12:18
В Казахстане рефинансирование валютных ипотечных займов продлили до конца года Казахстан 15 июня 12:15
Денежные средства Фонда страхования вкладов значительно выросли Финансы 15 июня 12:13
Туркменистан и США обсудили развитие двустороннего партнерства в различных сферах Бизнес 15 июня 12:09
Руководящие лица и психологи школ не могут участвовать в конкурсе по смене места работы - минобразования Азербайджана Общество 15 июня 12:04
В январе-мае значительно увеличились поездки из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства Турция 15 июня 11:57
TƏBİB: В клинику модульного типа требуются свыше 100 работников Общество 15 июня 11:54
В Грузии возобновляется внутренний туризм Южный Кавказ 15 июня 11:54
Азербайджан увеличил импорт легковых автомобилей Бизнес 15 июня 11:53
Граждане Казахстана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 15 июня 11:48
В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID Другие страны 15 июня 11:47
Туркменистан и МЭА могут подготовить обзор перспектив энергетического сектора страны Энергетика 15 июня 11:41
TƏBİB обратилось к гражданам в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса Общество 15 июня 11:33
Минобразования Азербайджана: В школах были факты сокрытия вакансий Общество 15 июня 11:29
МИД Ирана пригрозил ответными действиями в случае неконструктивных решений МАГАТЭ Ядерная программа 15 июня 11:28
Цены на нефть по итогам недели 8-12 июня Энергетика 15 июня 11:27
Тонкости мугама от Тейюба Асланова (ФОТО) Культура 15 июня 11:25
Все новости