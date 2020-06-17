В Нью-Дели заявили о разведении войск Индии и Китая в пограничном районе

Индийские и китайские военные провели взаимный отвод сил в Восточном Ладакхе, где ранее произошли столкновения между пограничниками двух стран, в результате которых погибли 20 индийских солдат. Об этом сообщается в информации сухопутных войск, которую получил ряд местных СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индийские и китайские войска разошлись в районе Галван, где ранее вступили в конфликт в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. 17 индийских военнослужащих, которые получили во время столкновения серьезные ранения при исполнении служебного долга и подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности, умерли от полученных ранений, в результате чего общее число погибших в ходе столкновения достигло 20 человек. Индийская армия твердо привержена защите территориальной целостности и суверенитета нации", - цитирует телеканал NDTV заявление сухопутных войск.

Ранее во вторник представители вооруженных сил Индии заявили, что в понедельник в ходе столкновения индийских и китайских военных в районе союзной территории Ладакх погибли трое индийских пограничников, в том числе один офицер.

По данным армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, военные погибли при рукопашных столкновениях с применением камней и палок. Индийское информагентство ANI сообщило со ссылкой на источники, что китайская сторона в свою очередь потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека. Причины и другие подробности столкновения пока не сообщаются.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон тогда получили ранения. Индия заявляла, что китайские военнослужащие препятствуют нормальному патрулированию вдоль разделяющей две страны линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин в свою очередь утверждает, что эскалация напряженности между военными двух стран вызвана вторжением индийских солдат на китайскую территорию.