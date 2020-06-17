Сеул хотел направить в КНДР спецпосланников, но Пхеньян отказал

Южная Корея направила в понедельник запрос КНДР с просьбой принять специальных посланников, на что получила от Пхеньяна отказ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Южная Корея, которую смутило наше решительное наступление, сообщила о намерении президента Мун Чжэ Ина направить специальных посланников к товарищу председателю Госсовета, - отмечает ЦТАК. - Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что она полностью отвергает это неискреннее предложение".

Как указывает ЦТАК, южнокорейские власти рассматривали в качестве спецпосланников для отправки в Пхеньян председателя южнокорейского Совета национальной безопасности (СНБ) Чон Ый Ёна и главу Национального агентства разведки Со Хуна.

Отмечается, что власти КНДР были недовольны "необдуманным предложением" Южной Кореи, так как считают, что Сеул неверно оценивает текущую ситуацию в межкорейских отношениях. "Вы сделаете еще много предложений, но вы должны знать, что это больше не будет работать", - обратилось ЦТАК в адрес южнокорейских властей.

"Кризис в отношениях Севера и Юга [Кореи], который был вызван некомпетентностью и безответственностью южнокорейских властей, не может быть разрешен ничем и может быть прекращен только тогда, когда будет заплачена достаточная цена", - резюмировало агентство.

Во вторник власти КНДР подтвердили факт подрыва межкорейского офиса связи в городе Кэсон. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими неправительственными организациями пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына, открыто заявляла, что офис межкорейской связи вскоре будет "бесследно обрушен".