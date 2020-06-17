Мадуро сообщил, что 80% случаев заражения коронавирусом в Венесуэле являются завозными

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что 80% случаев заражения коронавирусом на территории страны были завезены из соседних государств. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"80% случаев [коронавируса] в Венесуэле были завезены из других стран. Венесуэла - единственная страна, которая принимает тысячи соотечественников из Колумбии, Бразилии, Перу, Эквадора и Чили", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Венесуэльский лидер также добавил, что за последние сутки количество инфицированных коронавирусом в стране выросло на 88 граждан, был зафиксирован один летальный исход.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях заражения коронавирусом в республике 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны.