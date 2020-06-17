В Пекине за сутки выявили еще 31 случай заражения коронавирусом

Медики в Пекине зарегистрировали за сутки 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает в среду городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. По информации ведомства, еще у трех человек инфекция только подозревается, шестеро переносят ее бессимптомно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ни один из обнаруженных случаев инфицирования не был завозным, отмечают городские власти.

Всего, как уточняет комитет, к среде в китайской столице зафиксированы 557 случаев заражения. 411 человек вылечились и были выписаны, девять умерли. Статистика ведется с начала пандемии, поэтому охватывает не только период вспышки на юге Пекина.

Вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай произошла на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство их них - работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти столицы были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе насчитывается более 7 тыс.