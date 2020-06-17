В Мексике число случаев COVID-19 перевалило за 150 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса нового типа в Мексике возросло до 154 863. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщил главный эпидемиолог мексиканского Минздрава Хосе Луис Аломия.

По его словам, за сутки в стране было зарегистрировано новых 4599 случаев COVID-19.

Всего в Мексике умерли 18 310 пациентов с коронавирусом.