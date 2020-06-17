Сестра лидера КНДР считает, что отношения Сеула и Пхеньяна стали "игрушкой" в руках США

Южная Корея несет ответственность за ухудшение отношений между Пхеньяном и Сеулом, которые в результате превратились в игрушку в руках Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, приходящейся младшей сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем хорошо известно, что вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи", - отмечается в заявлении, распространенном агентством ЦТАК. По ее словам, Сеул должен был принести извинения и дать обещание, что подобное больше не повторится. Она также раскритиковала выступление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина на церемонии, посвященной 20-й годовщине первого в истории саммита лидеров двух Корей и подписания совместной декларации.

"Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США", - подчеркнула Ким Ё Чжон. Она добавила, что южнокорейская сторона в нынешней ситуации может только "сожалеть и оплакивать" случившееся.

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в этой связи, однако раскритиковала действия НПО. Ранее Пхеньян обещал принять меры вплоть до отправки войск в район демилитаризованной зоны. Южнокорейское оборонное ведомство заявило о готовности жестко реагировать в случае провокаций со стороны КНДР.