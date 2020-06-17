В Сеуле заявили, что терпение Южной Кореи в отношении КНДР закончилось

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина не потерпит оскорблений со стороны Пхеньяна в адрес южнокорейского лидера, а также действия, направленные на эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил на брифинге в Сеуле в среду старший секретарь по связям с общественностью Юн До Хан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Сеуле "больше не намерены терпеть безрассудные слова и действия Севера", которые "наносят фундаментальный ущерб" доверительным отношениям между лидерами двух стран, подчеркнул он.

Представитель администрации также назвал "бессмысленным и грубым" опубликованное ранее в среду заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, приходящейся младшей сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну. В нем, в частности, та раскритиковала выступление южнокорейского президента на церемонии, посвященной 20-й годовщине первого в истории саммита лидеров двух Корей и подписания совместной декларации, назвав его "бесстыжей софистикой".

Юн До Хан также раскритиковал Пхеньян за то, что тот распространил конфиденциальную информацию о том, что Сеул на этой неделе хотел направить в КНДР спецпосланников, чтобы разрядить сложившуюся напряженную ситуацию. Чиновник назвал этот шаг "беспрецедентным нарушением базовых понятий об этикете" и обвинил Север в искажении информации о целях предполагавшейся поездки.

Высокая цена за провокации

В свою очередь представитель Комитета начальников штабов страны на брифинге заявил, что Республика Корея жестко отреагирует на попытки КНДР дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

"Север заплатит высокую цену, если начнет боевые действия", - подчеркнул он. Военный также сообщил, что южнокорейские вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности, ведут круглосуточное наблюдение за действиями КНДР и готовы мгновенно отреагировать на любые провокации.

"Действия Северной Кореи перечеркивают два десятилетия совместных усилий, предпринятых для улучшения двусторонних отношений и сохранения мира на Корейском полуострове", - отметил представитель КНШ.