В Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 28 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая находятся 265 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 15), у девяти человек заболевание протекает в тяжелой форме. Как следует из распространенного документа, только четыре из выявленных накануне заразившихся приехали из-за рубежа, остальные 24 случая - местные: 21 зафиксирован в Пекине, два - в прилегающей к нему северной провинции Хэбэй, еще один - в городе Тяньцзинь. За время пандемии местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 860 инфицированных, прибывших из-за границы, из которых 1 769 уже выздоровели. Число заразившихся коронавирусом, въезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта, однако существует небольшая квота на международные авиарейсы.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,11% инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83,2 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,56% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае первое место по числу заболевших, находящихся в медицинских учреждениях, занимает Пекин (около 160 человек). За ним следуют южная провинция Гуандун и юго-западная Сычуань, где проходят лечение 27 и 21 пациент соответственно. На территории 16 из 31 административной единицы больных нет, в остальных (не считая столицы) насчитывается от одного до 20 заразившихся.

Местные власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе бессимптомных вирусоносителей. Их в КНР насчитывается 111, в том числе восемь случаев зарегистрированы за минувший день. Примерно 18% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, около 20% - в провинции Гуандун, еще по 11% - в Пекине и городе центрального подчинения Чунцин (юго-запад). В центральной провинции Хубэй, где около полугода назад возник первый очаг пандемии, бессимптомных заразившихся сейчас практически нет.

Правительство Китая обеспечивает карантинный режим примерно для 5,2 тыс. лиц, тесно контактировавших с инфицированными. На территории большей части страны введен пониженный уровень угрозы распространения коронавируса, за исключением Пекина, где произошла крупная вспышка заболевания. В столице действуют усиленные меры эпидемиологического контроля.