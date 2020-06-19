Каракас намерен обратиться в МУС из-за расширения США санкционных списков по Венесуэле

Власти Венесуэлы планируют обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в связи с включением правительством США новых компаний и физических лиц в санкционные списки из-за их контактов с южноамериканской республикой. Об этом сообщил в четверг глава МИД страны Хорхе Арреаса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международная система ООН должна отреагировать. Мы обратимся по этому поводу в МУС", - написал он на своей странице в Twitter.

Комментируя расширение санкционных списков, Арреаса отметил, что "Вашингтон продолжает устанавливать блокаду Венесуэлы". "Они пытаются добиться того, чтобы мы не смогли экспортировать нефть, чтобы венесуэльский народ остался без продуктов питания, лекарств и бензина", - добавил министр.