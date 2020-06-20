В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу вечером данные официальной статистики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно обновленной сводке, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев инфицирования - 54 771, их общее число выросло до 1 032 913. Количество смертей в результате заражения увеличилось на 1 206, до 48 954. Также сообщается о 507 200 выздоровевших.