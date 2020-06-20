В Канаде разбился гидросамолет
Гидросамолет разбился в пятницу в лесу недалеко от небольшого аэропорта, расположенного рядом с Оттавой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал СBC.
Пилот собирался сесть в аэропорту, используя специальные шасси гидросамолета, но из-за проблем в топливной системе воздушное судно упало в близлежащем лесу.
На борту самолета находились два человека. Они выжили и самостоятельно выбрались из летательного аппарата, застрявшего между несколькими деревьями.
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