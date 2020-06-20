В Канаде разбился гидросамолет

Гидросамолет разбился в пятницу в лесу недалеко от небольшого аэропорта, расположенного рядом с Оттавой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал СBC.

Пилот собирался сесть в аэропорту, используя специальные шасси гидросамолета, но из-за проблем в топливной системе воздушное судно упало в близлежащем лесу.

На борту самолета находились два человека. Они выжили и самостоятельно выбрались из летательного аппарата, застрявшего между несколькими деревьями.