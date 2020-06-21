В Китае за сутки выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом
За истекшие стуки в Китае выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом, из них 26 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Из активных случаев один "импортирован", 25 зафиксированы внутри страны: 22 - Пекин и три - провинция Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.
За предыдущие сутки были выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных (22 - в Пекине) и семь бессимптомных. Смертельных исходов нет.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 378 активных случая заражения, из них 1 тыс. 869 ввезенных из-за рубежа.
Лента новостей
Сферы, деятельность которых ограничивается в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК
Сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина - СПИСОК
В период ужесточенного карантина в Азербайджане этим лицам разрешено передвигаться со служебным удостоверением
В этих случаях для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS-разрешения не нужны
Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках
Туркменистан планирует выдвинуть свою кандидатуру на избрание в Совет Агентства IRENA на 2021-2022 гг.
В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Абитуриенты с хроническими заболеваниями должны представить соответствующую справку - Малейка Аббасзаде
Назначение Самвела Бабаяна "главой" "Совбеза" незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством - политолог
Лицам, которым разрешено работать в дни ужесточенного карантина, могут пользоваться личным транспортом- Кямран Алиев
Если человек работает в двух организациях, то разрешения для него должны получать обе организации - Ульви Мехтиев