В Китае за сутки выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие стуки в Китае выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом, из них 26 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Из активных случаев один "импортирован", 25 зафиксированы внутри страны: 22 - Пекин и три - провинция Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных (22 - в Пекине) и семь бессимптомных. Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 378 активных случая заражения, из них 1 тыс. 869 ввезенных из-за рубежа.