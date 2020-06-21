В Японии намерены отказаться от плана по размещению американских комплексов ПРО

Правительство Японии намерено полностью аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Соответствующее решение может быть принято на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности.

18 июня японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.

Ранее о прекращении этой программы объявил глава военного ведомства Таро Коно. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок Aegis Ashore невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.