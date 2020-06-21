В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569
В Белоруссии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569, достигнув 58 505, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что всего умерли 346, выздоровели 37 666 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Лента новостей
Сферы, деятельность которых ограничивается в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК
Сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина - СПИСОК
В период ужесточенного карантина в Азербайджане этим лицам разрешено передвигаться со служебным удостоверением
В этих случаях для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS-разрешения не нужны
Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках
Туркменистан планирует выдвинуть свою кандидатуру на избрание в Совет Агентства IRENA на 2021-2022 гг.
В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Абитуриенты с хроническими заболеваниями должны представить соответствующую справку - Малейка Аббасзаде
Назначение Самвела Бабаяна "главой" "Совбеза" незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством - политолог