В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569

В Белоруссии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569, достигнув 58 505, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что всего умерли 346, выздоровели 37 666 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.