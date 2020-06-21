Завод PepsiCo в Пекине приостановил работу после выявления случая заражения коронавирусом

Завод корпорации PepsiCo, расположенный на юге Пекина, приостановил работу после выявления коронавируса у одного из сотрудников. Об этом сообщила в воскресенье на пресс-конференции директор по связям с общественностью компании PepsiCo Greater China Фань Чжиминь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После того как в одном из филиалов завода в пекинском районе Дасин выявили случай вызываемого коронавирусом заболевания, был немедленно запущен план действий в чрезвычайной ситуации, приостановлена работа, приостановлено производство, хранение продукции, осуществлена дезинфекция, сотрудники изолированы, проведено масштабное обследование территории завода и выпускаемой продукции", - сказала она.

Как отметила Фань Чжиминь, подтвержденный случай заболевания выявили на предприятии 15 июня, в тот же день были приостановлены производство и отправка продукции за рубеж, сотрудники изолированы, а на следующий день - 16 июня - протестированы на коронавирус. 20 июня 480 человек были помещены в централизованный карантин несмотря на то, что их анализы дали отрицательный результат. По словам представителя PepsiCo Greater China, 87 сотрудников непосредственно контактировали с заболевшими. 15 и 20 июня на заводе была проведена масштабная дезинфекция.

В свою очередь присутствовавшая на пресс-конференции заместитель главы Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо заявила, что по состоянию на 00:00 воскресенья (19:00 мск субботы) восемь подтвержденных случаев заболевания было зарегистрировано на одном из пищевых предприятий, расположенном, как и завод PepsiCo Greater China, в районе Дасин. Она не привела название компании, однако отметила, что случаи заражения в том числе связаны с оптовым рынком "Синьфади", где на прошлой неделе был выявлен коронавирус.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была зафиксирована на прошлой неделе. С 11 июня в городе выявлено 227 случаев заражения: большинство из них - 154 - приходится на район Фэнтай, еще 44 зарегистрировано в расположенном рядом с ним Дасине.