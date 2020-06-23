Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Ракета упала в понедельник на территории международного аэропорта иракской столицы. Об этом со ссылкой на военных сообщило агентство Рейтер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, боеприпас был выпущен из населенного пункта, расположенного к западу от Багдада. Информации о значительном ущербе не поступало. Пока не известно, кто стоит за этой атакой.
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