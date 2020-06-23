Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, если он будет выстроен на основе уважения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к диалогу с президентом США Дональдом Трампом при условии, что он будет основан на взаимоуважении. Об этом глава Боливарианской Республики заявил Венесуэльскому агентству новостей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Когда это необходимо, я готов провести беседу с Дональдом Трампом на основе уважения", - заявил Мадуро. В воскресенье новостной портал Axios опубликовал высказывания Трампа, из которых следовало, что глава Белого дома готов встретиться с Мадуро. Однако в понедельник Трамп в своем Twitter уточнил, что готов к такому контакту только для обсуждения мирного отказа Мадуро от власти.
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