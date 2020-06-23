В Китае за сутки выявили 29 новых случаев заражения COVID-19
За сутки число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на 29, сообщается на сайте Госкомздрава КНР, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом 22 из 29 новых случаев проявлялись в активной форме и семь — бессимптомно. Девять заболевших приехали в Китай из других стран, а 13 случаев были локальными (в Пекине).
Всего в начала пандемии в Китае выявлено 83 тыс. заразившихся, выздоровели 78 425 человек, умерли 4 634.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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