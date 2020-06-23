Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Самым мощным суперкомпьютером в мире стал японский компьютер "Фугаку", передает Trend со ссылкой на Прайм.

Как пишет агентство Kyodo, "Фугаку" возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.

Эксперты назвали этот суперкомпьютер лучшим еще в трех категориях:

при использовании в промышленности,

при использовании в сфере искусственного интеллекта,

при анализе больших цифр.

Напомним, что суперкомпьютер создан корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN.

"Фугаку" способен совершать свыше 415 квадриллионов вычислений в секунду, что в 2,8 раза превышает скорость американского суперкомпьютера Summit, который занял второе место в топ-500 супермашин.

При оценке скорости работы машин эксперты выразили мнение, что это не максимальная возможность "Фугаку": машина работает не на полную мощность.

На третьем месте — еще один суперкомпьютер из Соединенных Штатов.

Четвертое и пятое места заняли вычислительные машины китайского производства.