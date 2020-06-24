Легкий самолет разбился на севере Мексики
Легкий самолет марки Cessna разбился в штате Чиуауа на севере Мексики. Погибли все шесть человек, находившихся на борту, в том числе 13-летний ребенок, сообщила во вторник на своем сайте газета Milenio со ссылкой на власти региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Известно, что воздушное судно следовало в соседний штат Синалоа. Сведений о причинах трагедии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.
Лента новостей
В Азербайджане выявлены 508 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 335 человек, шестеро скончались - Оперативный штаб
При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой студент Азербайджанской академии художеств избавился от инвалидной коляски (ВИДЕО)
Борющимся с коронавирусом врачам в Азербайджане выплачены надбавки за май на сумму более 13 млн манатов
Земли, подпадающие под строительство Бакинской пригородной ж/д, будут приобретены для государственных нужд
Азербайджанская армия по боеспособности на порядок выше армянских воинских формирований - российский эксперт