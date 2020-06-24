Легкий самолет разбился на севере Мексики

Легкий самолет марки Cessna разбился в штате Чиуауа на севере Мексики. Погибли все шесть человек, находившихся на борту, в том числе 13-летний ребенок, сообщила во вторник на своем сайте газета Milenio со ссылкой на власти региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Известно, что воздушное судно следовало в соседний штат Синалоа. Сведений о причинах трагедии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.