Ким Чен Ын отложил план применения военных действий в отношении Южной Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея. Соответствующее решение он принял на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва в формате видеоконференции, передает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На предварительном заседании ЦВК ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА (Корейской народной армии) на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва", - указывает агентство.

Отмечается, что в ходе встречи рассмотрены ключевые проекты военной политики, которые будут выноситься на рассмотрение в рамках предстоящей 5-й сессии Центральной военной комиссии ТПК 7-го созыва. "Исследованы доклады и постановления, которые будут представлены на настоящее заседание, а также разные документы, где отражены государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны", - отмечает ЦТАК.