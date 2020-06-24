В Японии зафиксировали максимальный за месяц суточный прирост заражений коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за сутки составило 90, что стало самым высоким показателем за последний месяц. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большинство из них (55) пришлось на Токио. Для столицы это также стало самым большим суточным приростом с начала мая. В городе сняты все ограничения на ведение бизнеса и работу различных объектов. Последнюю неделю в Токио каждый день стабильно выявляли 30-40 случаев заражения, что почти в два раза выше показателей в начале июня. Большинство заражений, по сообщениям властей, при этом приходится на посетителей и сотрудников развлекательных и питейных заведений.

Общее количество инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 18 836. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 4, до 982. Всего в стране выздоровели порядка 16,9 тыс. человек. Около 60 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли.