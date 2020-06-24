В Ираке впервые за сутки коронавирусом заразились больше двух тысяч человек, достигнув 2200, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее, 20 июня, максимальный суточный показатель составил 1870. Больше всего заражений фиксируется в Багдаде. В понедельник минздрав заявил, что страна выходит на пик по коронавирусу.

Отмечается, что за сутки умерли 79, выздоровел 1061 пациент. Всего в Ираке погибли 1330, заболели 36 702 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.