Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Японии
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в четверг на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило японское метеорологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился у побережья префектуры Тиба, очаг залегал на глубине около 30 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур восточного региона Канто, включая Токио.
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