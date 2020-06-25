Число жертв землетрясения на юге Мексики возросло до 10

Другие страны 25 июня 2020 05:59 (UTC+04:00)
Число жертв землетрясения на юге Мексики возросло до 10

Число погибших при землетрясении у берегов штата Оахака на юге Мексики 23 июня возросло до 10. Такие данные содержатся в обнародованном в среду заявлении министерства общественной безопасности и защиты граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, получены данные о 10 погибших и 21 пострадавшем в этом регионе, еще два человека получили травмы в Мехико", - говорится в документе. Повреждены более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в 97 муниципалитетах. К настоящему времени сейсмологи зафиксировали более 2,15 тыс. повторных толчков, магнитуда самого сильного из них достигла 5,5.

Согласно уточненным данным властей, магнитуда произошедшего во вторник землетрясения составила 7,4, а не 7,5, как сообщалось ранее. Его очаг залегал на глубине 22,6 км, а эпицентр находился в 2 км от населенного пункта Крусесита. Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в Мехико, расположенном на расстоянии более чем 500 км от эпицентра.

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