В Южной Корее приветствовали отказ КНДР от планов дальнейшей эскалации напряженности

Республика Корея приветствует решение лидера КНДР Ким Чен Ына отложить план применения военных действий в отношении Южной Кореи. Об этом заявил в четверг журналистам в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шаги Севера по приостановке своих планов в нынешний критический момент являются позитивным сигналом. Надеемся, что две Кореи смогут улучшить взаимные отношения и обсудить все проблемы в ходе диалога", - отметил чиновник.

В среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея. Соответствующее решение он принял на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва, прошедшем в формате видеоконференции. Вскоре после этого КНДР демонтировала установленные несколькими днями ранее громкоговорители на границе с Южной Кореей.

На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими неправительственными организациями. Затем Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Позднее ЦТАК информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати 12 млн пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран.