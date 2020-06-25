На юго-западе Китая перевернулось судно с 27 людьми на борту

Судно с 27 людьми на борту перевернулось на реке Меконг в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на данный момент удалось спасти девять человек. Сотрудники службы ЧС продолжают поисково-спасательную операцию.