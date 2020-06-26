В правящей партии Японии намерены к июлю разработать рекомендации по вопросу ПРО

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии планирует к июлю разработать рекомендации по вопросу обеспечения противоракетной обороны после отказа правительства страны от развертывания наземных комплексов американского производства Aegis Ashore. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, члены партии намерены обсудить возможную альтернативу Aegis Ashore, вопрос повышения потенциала сдерживания, а также распределения обязанностей в этой сфере между Японией и США.

25 июня о решении властей аннулировать план по размещению Aegis Ashore объявил министр обороны Японии Таро Коно. При этом он отметил, что дальнейшее обсуждение касательно ПРО будет продвигаться путем обмена мнениями между правительством и партией.