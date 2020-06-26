В Китае шесть человек пропали без вести при крушении судна

Один человек погиб, шестеро числятся пропавшими без вести в крушении судна на реке Ланьцанцзян (верхнее течение Меконга) в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе в южной китайской провинции Юньнань. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в четверг. Предварительная проверка показала, что на борту находились 24 человека, а не 27, как сообщалось ранее. К настоящему времени 17 человек спасены. В поисковой операции принимают участие около 400 спасателей.