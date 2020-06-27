Власти Аргентины ужесточили карантин в столице

Аргентинские власти приняли решение продлить действие карантина, введенного 20 марта из-за распространения коронавируса, в столице и ее пригородах до 17 июля и значительно ужесточить ограничения, которые были ослаблены в последние недели. Об этом сообщил в пятницу президент страны Альберто Фернандес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 июля мы пойдем на более жесткие шаги - мы снова просим всех оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами. Это правило будет действовать на территории всего Буэнос-Айреса и его пригородов до 17 июля", - сказал он в видеообращении.

"Мы должны сделать что-то, чтобы снизить темпы роста новых случаев", - сказал Фернандес. В последние семь дней в Аргентине регистрируется от 1 500 до 2 650 новых случаев заражения коронавирусом в день, практически все приходятся на столицу и провинцию Буэнос-Айрес. При этом глава государства отметил, что карантинные в Буэнос-Айресе необходимы для защиты здоровья не только горожан, но и жителей других регионов, где проблема распространения коронавируса уже не стоит остро.

Президент уточнил, что, помимо продуктовых магазинов и аптек, продолжат работать, в том числе, некоторые промышленные предприятия в провинции Буэнос-Айрес. Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета в свою очередь на пресс-конференции сообщил, что с понедельника власти города ужесточат контроль на въездах в город и в общественном транспорте, которым могут пользоваться только лица, работающие в необходимых для функционирования общества сферах. "Мы будем контролировать использование транспортных карт SUBE, чтобы убедиться, что их используют только работники необходимых для общества сфер", - сказал он.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. К настоящему моменту число заразившихся превысило 50 тыс., умерли свыше 1 100 человек. 4 июня Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов. В Буэнос-Айресе сохранялись строгие ограничения, но была разрешена работа небольших магазинов и предприятий, а также прогулки в вечерние часы и по выходным.