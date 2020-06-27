В Китае за сутки выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Китае выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом, из них 21 больной в активной форме и 12 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Из активных случаев четыре "импортированы", 17 зафиксированы внутри страны, все – в Пекине.
За предыдущие сутки были выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей. Из активных случаев два "импортированы", 11 зафиксированы в Пекине.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 483 активных случая заражения, из них 1 899 ввезены из-за рубежа.
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