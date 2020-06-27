Два сотрудника правозащитной организации погибли при взрыве в Афганистане

Афганская независимая комиссия по правам человека подтвердила факт гибели двух сотрудников в результате подрыва их автомобиля.

Как со ссылкой на организацию и местную полицию сообщил телеканал Tolo News, инцидент произошел утром в субботу в восточной части Кабула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, одной из жертв стала женщина, занимавшая должность юрисконсульта в комиссии, другим погибшим оказался водитель транспортного средства.