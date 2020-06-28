В Китае за сутки выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на агентство Интерфакс.

Из активных случаев три "импортированы", 14 зафиксированы внутри страны, все - в Пекине.

За предыдущие сутки были выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом, из них 21 активный и 12 бессимптомных. Из активных случаев 17 внутренних (все - в Пекине) и четыре ввозных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83,5 тыс. активных случаев заражения, из них 1 902 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 690 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 197 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь смертей).