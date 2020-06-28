Злоумышленники застрелили четверых человек на вечеринке в Бразилии

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 11 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в бразильском Рио-де-Жанейро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации портала G1, инцидент произошёл в ночь на воскресенье на севере мегаполиса.

Несмотря на действующий запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса, местные жители устроили неподалеку от одного из районов трущоб вечеринку в честь традиционных июньских праздников. Как сообщает портал со ссылкой на очевидцев, после полуночи к месту празднования прибыл автомобиль, из которого была открыта стрельба по людям.

"Пострадавших доставили в местное отделение скорой помощи, четверо из них скончались от ран", - приводит G1 цитату из сообщения полиции. По факту происшествия начато следствие.