В Пакистане число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч
В Пакистане число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на четыре тысячи, превысив 200 тысяч, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что всего скончались четыре тысячи, выздоровели 92 тысячи человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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