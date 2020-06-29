Ирландия снимает значительную часть связанных с коронавирусом ограничений

Третья фаза поэтапного снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, вступила в силу в Ирландии с понедельника. Это самый значительный по сравнению с предыдущими пакет мер, который призван перезапустить экономику страны, средний и малый бизнес, сообщил национальный канал RTE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу премьер-министр страны Лео Варадкар подтвердил, что ранее разработанный правительством план по ускоренному выходу из карантина остается в силе. Полностью снимаются ограничения на передвижение граждан внутри страны, увеличивается допустимое число участников массовых мероприятий (на открытом воздухе - до 200 человек, в помещениях - до 50). С понедельника по всей Ирландии начнут открываться парикмахерские и салоны красоты, рестораны, гостиницы и пабы, имеющие лицензию ресторанов. Детские сады и летние детские учреждения возобновят работу в ограниченным режиме. Театры, музеи, концертные залы, фитнесс-клубы также будут работать по особой схеме, позволяющей гарантировать социальное дистанцирование.

Новое правительство Ирландии, сформированное в субботу, должно будет определиться с дальнейшими шагами по выходу из карантина (заключительная, четвертая фаза снятия ограничений начнется 20 июля). В частности, пока остается в силе двухнедельный карантин для всех лиц, въезжающих в страну, а также рекомендация всем гражданам Ирландии воздерживаться от поездок за рубеж за исключением неотложных случаев. К 9 июля предполагается рассмотреть возможность ослабления этих мер, а также обнародовать так называемый зеленый список стран, с которыми будет возобновлено свободное передвижение.