Власти Японии выступили за сохранение структуры Группы семи

Япония считает крайне важным сохранить сегодняшнюю структуру Группы семи. С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в ответ на просьбу прокомментировать намерение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 этого года лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения, - сказал Ёсихидэ Суга. - Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру "семерки".

Генсек кабинета отказался комментировать сообщение о том, что Япония довела до сведения США свое несогласие с приглашением на саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ссылаясь на то, что политика Сеула в отношении КНДР и Китая не соответствует общему курсу "семерки". "Хотелось бы воздержаться от комментариев по поводу текущих дипломатических обменов", - сказал он.