Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане
Два человека погибли в понедельник в результате нападения вооруженных людей на здание фондовой биржи в городе Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, нападавших было четверо, трое из них ликвидированы. Один из них остается в здании.
Находившихся внутри людей эвакуируют.
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