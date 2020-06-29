Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане

Два человека погибли в понедельник в результате нападения вооруженных людей на здание фондовой биржи в городе Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападавших было четверо, трое из них ликвидированы. Один из них остается в здании.

Находившихся внутри людей эвакуируют.