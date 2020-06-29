Два землетрясения произошли в Боливии
Два землетрясения магнитудой 5 зафиксированы в понедельник в центральной части Боливии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентры землетрясений находились в 147 и 145 км к юго-западу от города Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Очаги стихии залегали на глубине 35 и 37,7 км.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
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