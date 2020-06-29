Таиланд планирует стать глобальным центром медицинского туризма к 2024 году

Таиланд поставил перед собой цель стать глобальным медицинским и оздоровительным центром к 2024 году с целью привлечения международных путешественников в королевство и 1 млн тайцев из-за границы. Об этом заявили в управлении по туризму страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам губернатора агентства Ютасака Супасорна, поскольку пандемия повышает осведомленность о здравоохранении и увеличивает спрос на профилактические и регенеративные лекарства, у ведомства появилась возможность реализовать инициативу, особенно благодаря прочной репутации страны в сфере оказания медицинских услуг. До вспышки королевство уже имело солидную долю на рынке оздоровительных услуг. В 2018 году 3,2 млн иностранцев посетили Таиланда с целью получения медицинских услуг, что принесло экономике порядка 45 млрд батов ($1,45 млрд), пишет газета Bangkok Post.

Чтобы достичь новой цели в течение пяти лет, ведомство расширит целевой рынок примерно до 1 млн тайцев, живущих за границей, которые сталкивались с трудностями получения доступа к медуслугам в других странах.