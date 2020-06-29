Не менее 10 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана
По меньшей мере 10 человек погибли, 15 пострадали в результате минометного обстрела в провинции Гильменд в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник телеканал Ariana News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, несколько минометных снарядов разорвались в жилом районе уезда Сангин.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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