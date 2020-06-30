Промышленное производство в Японии упало до самого низкого уровня с 2013 года

Объем промышленного производства в мае упал в Японии до самого низкого уровня с января 2013 года под влиянием различных ограничений и сокращения спроса в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В мае объем промышленного производства сократился на 8,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца. Он составил 79,1% от уровня 2015 года. Одновременно число полностью безработных в Японии в мае увеличилось на 330 тыс. по сравнению с апрелем и приблизилось к отметке 2 млн. Это самый высокий показатель с мая 2017 года.

В понедельник было объявлено, что объем продаж в розничной торговле Японии в мае сократился на 12,3% по сравнению с тем же месяцем год назад из-за проблем, вызванных распространением нового коронавируса. Больше всего уменьшился сбыт автомобилей - на 35,2%. Почти на 35% упал объем выручки универмагов и супермаркетов, куда покупатели опасаются ходить из-за боязни заразиться.

В начале июня правительство страны обнародовало прогноз, согласно которому ВВП Японии при нынешней экономической динамике может сократиться на 2,2% к концу 2020 года. В первом квартале падение ВВП Японии составило 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

За время пандемии в Японии было выявлено более 19,3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 985 человек умерли, выздоровели более 17 тыс. заразившихся. Менее 50 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.