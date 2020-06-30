Глава администрации Гонконга отказалась комментировать закон о нацбезопасности

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам сочла преждевременным комментировать принятие Пекином нового закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе до официальной публикации его деталей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данном этапе я считаю неподобающим комментировать закон о нацбезопасности в Гонконге", - приводит ее слова радиостанция RTHK. Лам пояснила, что ее администрация выступит с соответствующим заявлением и разъяснениями только после того, как Пекин представит закон и опубликует его текст.

По данным газеты South China Morning Post, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) во вторник утром принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Предполагается, что данный правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. Текст документа пока не разглашается. Ожидается, что он будет опубликован агентством Синьхуа позже, во второй половине дня.

Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, он предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов, устраивавших с июня по ноябрь прошлого года беспорядки, из-за которых пострадала экономика специального административного района.