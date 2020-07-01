В Мексике региональные власти ужесточили наказание за умышленное заражение коронавирусом

Штраф до 35 тыс. песо ($1,5 тыс.) и лишение свободы на срок до трех лет будут грозить за умышленное заражение новым коронавирусом в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Решение властей региона вступило в силу во вторник, сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если человек, знающий о том, что он страдает каким-либо тяжелым инфекционным заболеванием, поставит под угрозу заражения других людей, то его поведение будет рассматриваться как преступное", - указал глава регионального управления здравоохранения Мануэль де ла О. К настоящему времени новым коронавирусом в штате, по официальным данным, заразились 10 389 человек, 362 умерли.

Согласно подсчетам Минздрава, с 28 февраля в Мексике выявлено порядка 220,6 тыс. случаев инфицирования, зарегистрировано свыше 27 тыс. летальных исходов. В 18 из 32 регионов страны, включая Мехико, уровень эпидемической угрозы уже снижен с максимального ("красного") до высокого ("оранжевого"), что позволяет приступить к возобновлению различных видов экономической деятельности, приостановленных из-за пандемии.

С 1 июня в Мексике после двухмесячного карантина вновь начали работать предприятия в сферах строительства, производства транспортных средств, добычи и переработки полезных ископаемых. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 11 июня призвал соотечественников постепенно выходить из самоизоляции, соблюдая меры предосторожности.