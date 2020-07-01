На тепловой электростанции в Индии произошел взрыв

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 получили ранения в результате взрыва котла на теплоэлектростанции в Индии. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Куддалор в южном штате Тамилнад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причины взрыва пока не известны. На месте инцидента работают спасатели.