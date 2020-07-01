В Таиланде открылись бары, национальные парки и начались занятия в школах

Пятая стадия ослабления ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса в Таиланде, началась в среду по всему королевству. Снова работают школы, открылись бары и национальные парки, в страну разрешили прибывать некоторым категориям иностранных граждан, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Хотя с 26 мая случаев передачи коронавируса внутри королевства нет, режим чрезвычайного положения (ЧП) был продлен до конца июля. По заявлениям правительства, его действие на протяжении наступившего месяца не внесет изменений в повседневную жизнь, однако даст полномочия властям осуществлять определенные меры, которые позволят жителям Таиланда и дальше находиться в безопасности.

В начале июня премьер-министр Прают Чан-Оча посоветовал учащимся страны быть готовыми к дистанционному обучению, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится. Поскольку за весь месяц министерство здравоохранения зафиксировало лишь 89 случаев заражения коронавирусом у людей, вернувшихся в королевство из-за границы вывозными рейсами, было принято решение открыть большинство школ.

За время затянувшихся на четыре месяца каникул 80% учебных учреждений смогли адаптироваться к новым требованиям безопасности.

Таким образом, учащиеся оставшихся 20% школ приступили к обучению с помощью образовательных каналов через спутник, кабельное телевидение или используя 15 каналов интернет-телевидения. Что касается открывшихся в среду учебных заведений, то там соблюдается социальная дистанция - в классных помещениях за двумя партами сидит по одному школьнику, повсюду расклеены напоминания о необходимости дистанцироваться. Кроме того, все ходят в лицевых масках и регулярно моют руки.

Новый семестр должен завершиться 16 мая 2021 года. Планы по выпуску должны быть утверждены к 9 апреля 2021 года, но кабинет министров согласился, что этот срок может быть продлен до 15 мая.

Все остальные предприятия, включая бары, пабы, развлекательные центры и салоны "мыльного массажа", закрытые из-за пандемии, возобновили свою деятельность, которая была прекращена из-за высокого риска передачи инфекции. Власти считают, что их закрытие оказало незначительное влияние на экономику в целом, но признают, что некоторые группы лиц из этой сферы бизнеса были в финансовом затруднении. Речь в первую очередь шла о музыкантах и певцах.

К слову, часы работы пабов и баров теперь ограничены - они должны закрываться в полночь, а за одним столом могут находиться не более пяти человек, им запрещено присоединяться к другим компаниям.

Кроме того, торговые центры теперь могут работать до 22:00 по местному времени, а не как раньше - до 20:00. Круглосуточные магазины вновь работают в обычном режиме. Заведения с видеоиграми также открылись, но там запрещено продавать еду или напитки, а также необходимо строго соблюдать социальную дистанцию.

Помещения, предлагающие услуги бани, сауны и массажа, тоже открылись, но при условии, что клиенты и персонал будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию - кроме как во время процедуры массажа. Персонал будет регулярно проходить тестирование на коронавирус и другие сопутствующие заболевания.

Во всех этих предприятиях правительство будет по-прежнему требовать проверки температуры тела, использования платформы Thai Chana, ношения масок, социального дистанцирования, регулярных уборок помещений. Кроме того, владельцам бизнеса необходимо будет хранить видеозаписи с камер наблюдения в течение одного месяца для облегчения поиска возможных заразившихся.