В Мексике преступные сообщества вводили комендантский час из-за коронавируса

Другие страны 3 июля 2020 03:19 (UTC+04:00)
В Мексике преступные сообщества вводили комендантский час из-за коронавируса

Организованные преступные сообщества в Мексике прибегали к введению комендантского часа для населения в ряде фактически подконтрольных им районов из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе департамента по правам человека МВД республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным составителей документа, наркокартель "Синалоа" в одноименном северо-западном штате в апреле вводил запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определенные часы в таких городах, как Кульякан и Лос-Мочис. В городе Игуала в юго-западном штате Герреро такие же меры в апреле приняла неназванная преступная группировка. Кроме того, в небольшом населенном пункте Петатлан в этом же регионе в адрес сотрудников сферы здравоохранения поступали угрозы от представителей преступного мира.

Согласно подсчетам Минздрава, с 28 февраля в Мексике было выявлено более 231,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 28,5 тыс. заболевших умерли. С 1 июня в стране после двухмесячного карантина вновь начали работать предприятия в сферах строительства, производства транспортных средств, добычи и переработки полезных ископаемых. К настоящему времени уровень эпидемической угрозы в 18 из 32 регионов Мексики был уменьшен с максимального ("красного") до высокого ("оранжевого"), что позволяет приступить к возобновлению различных видов экономической деятельности, приостановленных из-за распространения инфекции.

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