Жертвами ударов молний на востоке Индии стали 26 человек

По меньшей мере 26 жителей восточного индийского штата Бихар погибли в четверг от ударов молний. Об этом сообщила в пятницу газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За последнее время в Бихаре это уже третья подобного рода трагедия с большим числом жертв. 25 июня молнии привели к гибели 92, а 30 июня - еще 11 человек, напоминает издание.

По информации местных властей, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Главный министр правительства Бихара Нитиш Кумар выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.