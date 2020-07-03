Жертвами ударов молний на востоке Индии стали 26 человек
По меньшей мере 26 жителей восточного индийского штата Бихар погибли в четверг от ударов молний. Об этом сообщила в пятницу газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
За последнее время в Бихаре это уже третья подобного рода трагедия с большим числом жертв. 25 июня молнии привели к гибели 92, а 30 июня - еще 11 человек, напоминает издание.
По информации местных властей, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Главный министр правительства Бихара Нитиш Кумар выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.
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